أهداف مباراة الهلال والإتفاق في الدوري السعودي

تجاوز فريق الهلال ضيفه فريق الاتفاق بهدف دون رد، مساء اليوم السبت 7-3-2020 على ملعب “جامعة الملك سعود” بمدينة الرياض، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعزز الهلال صدارته لترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق النصر بعد سقوطه بالخسارة اليوم امام الفيصلي بنتيجة 3-2 لصالح نفس الجولة.

فى المقابل تجمد رصيد الإتفاق عند النقطة 26 فى المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة واحدة عن فريقي أبها والفيحاء العاشر والتاسع – على الترتيب.

Advertisements

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه “أندري كاريلو” الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، جاء الهدف بعرضية من “سالم الدوسري” ووضعها البيروفي بضربة رأس رائعة في مرمى الجزائري مبولحي.

ودخل الموج الأزرق المباراة، بمعنويات عالية بعد ما خطف فوزًا ثمينًا من فريق “التعاون“، في الجولة الماضية، وسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز، والحصول على نقاط المباراة كاملة، لتعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري.

وهذا الفوز هو الخامس عشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشر للاتفاق مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين.

إليكم هدف المباراة..