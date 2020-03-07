يواجه الزمالك المصري نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في تكرار لنهائي نسخة 2002 من دوري أبطال أفريقيا، لكن لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فريق الزمالك اقتنص أول بطاقة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من تونس، بعد تخطيه عقبة الترجى الرياضي حامل اللقب من دور ربع النهائى، على الرغم من خسارته مباراة الإياب بهدف دون رد ليلة أمس الجمعة.

واعتمد الزمالك على فوزه في مباراة الذهاب التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها “ستاد القاهرة الدولي”، بحضور اكثر من 40 ألف متفرج.

بينما انتزع فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من فريق مازيمبي الكونغولي، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد في مباراة اليوم السبت، والتي اقيمت في لوبومباشي، إلا انه استفاد من فوزه على ملعبه بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي ليتأهل بمجموع (2-1).

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موعد مباراة الزمالك و الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يومي 1 أو 2 من شهر مايو المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب على ملعب ” المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، بينما تقام مباراة الإياب بالقاهرة على “ستاد القاهرة الدولي“، في يوم 8 او 9 من الشهر ذاته.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الزمالك بالعملاق المغربي الرجاء البيضاوى المغربي كانت في إياب دور ثمن النهائي من دوري ابطال العرب 2006، وتمكن النسور الخضر وقتها من الفوز بثلاثة اهداف نظيفة.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في مباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002، ونجح الزمالك في تحقيق اللقب بفضل هدف تامر عبد الحميد في مباراة الإياب على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس”، وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بالتعادل السلبي.