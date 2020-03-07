ميسي يقود برشلونة للنجاة من فخ ريال سوسييداد

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارة الكلاسيكو والصدارة بفوز بشق النفس على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر السبت على ملعب كامب نو، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي روبن لو نورمان في الدقيقة 81.



وهو الهدف التاسع عشر لميسي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف امام مطارده المباشر مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة.



وألغت تقنية "في آيه آر" هدفا لجوردي ألبا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل على البديل أنسو فاتي.



وأعاد ميسي التوازن لبرشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد صفر-2 الأحد الماضي، وأعاده إلى الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس الأحد في ختام المرحلة.



وعانى برشلونة الأمرين لتحقيق الفوز ولم يظهر بمستواه المعهود خصوصا نجومه ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي إيفان راكيتيتش والهولندي فرينكي دي يونغ الذين واجهوا تنظيما جيدا على أرضية الملعب للاعبي الضيوف الذين كانوا في طريقهم إلى انتزاع نقطة مستحقة قبل أن يحصل النادي الكاتالوني على ركلة الجزاء.



وكانت اول واخطر فرصة للوافد الجديد الدنماركي مارتن برايثوايت اثر تلقيه كرة من ميسي، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه ابعدها الحارس أليخاندرو ريميرو بقدمه الى ركنية (10).



وكاد ميسي يفعلها بعد لعبة مشتركة مع راكيتيتش الذي هيأ له كرة أمام المرمى لعبها بيسراه لكن الحارس ابعدها في توقيت مناسب الى ركنية (29)، ثم سدد ميسي كرة زاحفة بيسراه من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن (39).



وواصل برشلونة بحثه عن افتتاح التسجيل وجرب ميسي حظه بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (54).



وأنقذ ريميرو مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لراكيتيتش من داخل المنطقة الى ركنية (64)، ثم تصدى لرأسية جيرار بيكيه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لميسي من داخل المنطقة (66).



وكاد ناتشو مونريال يمنح التقدم للضيوف بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة ارتطمت بقدم بيكيه وتحولت الى ركنية (72)، ثم أهدر السويدي الكسندر اسحاق فرصة ذهبية عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بعيدة عن الخشبات الثلاث (75).



وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية "في آيه آر" بعدما لمست الكرة يد المدافع لو نورمان (76) فانبرى لها ميسي بنجاح على يسار الحارس ريميرو (81).



المصدر: فرانس برس