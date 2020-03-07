أرسنال يتخطى وست هام بشق الأنفس وليفربول يعود إلى طريق الانتصارات

فاز أرسنال على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.



ولم يخسر أرسنال في 7 مباريات في الدوري (3 انتصارات توالياً وقبلها 4 تعادلات)، ليحتل المركز التاسع بـ40 نقطة وقلص الفارق إلى 5 نقاط مع تشيلسي الرابع.



وأفلت أرسنال من عدة فرص لجاره اللندني، إذ صد قائمه كرة جارود بوين ومنع الحارس الألماني برند لينو الضيوف من فرص حقيقية لميخائيل أنتونيو والفرنسي سيباستيان هالير.



وبعد رفع راية التسلل أمام الألماني مسعود أوزيل الذي حضّر برأسه كرة "على المقاس" للاكازيت المتابع في المرمى، احتسب الهدف لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR".



وفي مباراة أخرى استعاد ليفربول ذاكرة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين على الصعيد المحلي وهزم ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف.



نجا ليفربول من فخ ضيفه بورنموث وحقق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف السبت، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وفاجأ بورنموث أصحاب الأرض بهدف مباغت في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه كالوم ويلسون، بعد جملة فنية رائعة، واعترض يورغن كلوب مدرب ليفربول على الهدف بحجة دفع ويلسون لمدافع ليفربول جو غوميز.



وسريعاً ما تعادل ليفربول عن طريق نجمه وهدافه المصري محمد صلاح في الدقيقة 25 قبل أن يتقدم السنغالي ساديو مانيه للحمر في الدقيقة 33.



بذلك واصل ليفربول تحليقه في الصدارة برصيد 82 نقطة وأصبح على بعد 3 انتصارات فقط من حسم لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.



وابتعد ليفربول بالتالي 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يلتقي جاره مانشستر يونايتد الأحد، وبات في حاجة إلى 3 انتصارات في مباريات التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً بغض النظر عن نتائج سيتي.

وكانت هذه المباراة آخر تجربة للفريق الشمالي قبل مواجهته لأتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل والذي تقدم عليه 1-صفر ذهاباً في العاصمة الاسبانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



غاب الحارس البرازيلي اليسون فيليكس لإصابة في وركه وحل بدلاً منه الاسباني ادريان، في حين لم يشارك مهاجم بورنموث النرويجي الدولي جوشوا كينغ المصاب بتمزق في العضلية الخلفية.



وحقق ليفربول 22 فوزاً بيتياً توالياً في الدوري المحلي وهو رقم قياسي جديد علماً بأن السابق كان صامداً في حوزته منذ عام 1972 بقيادة مدربه الأسطورة الإسكتلندي بيل شانكلي. وكان اخر فريق نجح في انتزاع نقطة على ملعب "انفيلد" هو ليستر سيتي (1-1) في كانون الثاني/يناير 2019.





المصدر: وكالات