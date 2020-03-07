رياضة | مواجهات عربية خالصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات عربية خالصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم فريق الوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من هزيمته مساء اليوم أمام مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرت أحداثه بالملعب الأوليمبي برادس، في ختام مواجهات ربع النهائي.

ولم يشفع هدف كريم العريبي لاعب النجم الساحلي لفريقه في إنتزاع بطاقة التأهل، بعد أن خسر ذهاباً في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين نظيفين.

وكان الزمالك أول المتأهلين لهذا الدور بالأمس، بعد أن خسر أمام الترجي التونسي حامل اللقب بهدف نظيف، لسابق فوزه في القاهرة بنتيجة 3-1.

ولحق الأهلي بغريمه الزمالك بتعادله خارج قواعده مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، وقد فاز ذهاباً في القاهرة بهدفين دون رد.

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وإنتزع الرجاء البيضاوي تأهلاً صعباً من لوبومباتشي، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام مضيفه مازيمبي، وقد هزمه ذهاباً في مركب محمد الخامس بهدفين دون رد.

موعد مباريات نصف النهائي

وفرضت القرعة نصف نهائي (مصري – مغربي)، حيث سيواجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي، بينما سيلتقي الزمالك فريق الرجاء.

وستقام مباريات الذهاب يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و 2 مايو القادم، على أن تقام لقاءات العودة أحد يومي الجمعة والسبت الموافق 8 و 9 مايو.

وستجرى لقاءات الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تقام مباريات العودة بملعب القاهرة الدولي.