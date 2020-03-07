رياضة | دوري أبطال أفريقيا| الوداد يحسم موقعة رادس أمام النجم ويضرب موعداً مع الأهلي في نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أفريقيا| الوداد يحسم موقعة رادس أمام النجم ويضرب موعداً مع الأهلي في نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق الوداد البيضاوي بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من خسارة مساء اليوم السبت أمام النجم الساحلي التونسي إلا أن الفريق المغربي تفوق في مجموع المباراتين بثنائية مقابل هدف، ليضرب وداد الأمة موعداً قوياً مع الأهلي الذي أقصى صن داونز الجنوب أفريقي.

تشكيل جاريدو المتوازن تفوق على هجوم الزواغى السلبي

بدأ المدرب قيس الزواغى المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي صاحب الأرض والضيافة تشكيل ليتوال لمواجهة الضيف المغربي الوداد بالدفع بالعناصر الهجومية بقيادة المهاجم الجزائري كريم العريبي حيث جاء التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: مكرم البديرى

خط الدفاع: وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، بهاء الدين السلامى

خط الوسط: محمد أمين بن عمر، مالك بعيو،إيهاب المساكنى

خط الهجوم: فراس بالعربى داروين جونزاليس، كريم العريبى.

وعلى الجانب الآخر بدأ المدرب المخضرم خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي تشكيل الفريق المغربي بالاعتماد على خطة لعب دفاعية بحته جاءت في التشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: رضا التكناوتى

خط الدفاع: محمد ناهيرى، يحيى عطية الله، أسرير والشيخ كومارا

Advertisements

خط الوسط: إبراهيم النقاش، يحيى جبران ووليد الكرتي

خط الهجوم: بديع أوك، إسماعيل الحداد وأيمن الحسونى.

شوط أول سلبي بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي

فشل أصحاب الأرض والضيافة فريق النجم الساحلي في هز شباك الضيوف فريق الوداد البيضاوي حيث اعتمد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق المغربي على خطة 4-2-3-1 الدفاعية من خلال انتشار الاعبين الجيد داخل المستطيل الأخضر والتمركزات السليمة في خطي الدفاع والهجوم وهوا ما أفسد كافة محاولات الفريق التونسي الذي لم يسنح له سوى فرصتين أهدرهما كريم العريبي في الدقيقة 25 بعد رأسية مرت فوق عارضة الحارس رضا التكناوتى والثانية عن طريق إيهاب المساكني في الدقيقة 30 حيث فشل في استغلال تمريرة الجزائري كريم العريبي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضيفه تصدى له بسهولة مارس الوادد لينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وتفوق أبناء جاريدو تكتيكيا.

النجم الساحلي يتفوق في الشوط الثاني

وعلى عكس مجريات الشوط الأول من قمة النجم الساحلي والوداد البيضاوي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيطر أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب من خلال امتلاك الكرة في أغلب فترات اللقاء حيث ترجم نجم اللقاء الأول الجزائري كريم العريبي سيطرة الليتوال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 عقب استغلاله خطأ من الحارس رضا التكناوتى ليسدد الكرة بعدما سقطت من يد حارس الفريق المغربي.

وجه المدرب قيس الزواغى لاعبي النجم الساحلي لمواصلة شن الهجمات الخطرة على مرمى الوداد إلا أن ياسين الشيخاوي أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد رأسية تصدى لها ببراعة الحارس رضا التكناوتى الذي أنقذ فريقه في الشوط الثاني.

اندفاع النجم الساحلي الهجومي ترك مساحات كبيرة خلف المدافعين وهوا ما ترجمه إسماعيل الحداد بانكلاقات سريعه وكاد أن يسجل هدف الوداد الأول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إلا أن العارضة حرمت أبناء المدرب خوان كارلوس جاريدو من التسجيل في مباراة الإياب التي حسمها الفريق التونسي بهدف نظيف لم يكن كافياً لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الوداد البيضاوي يضرب موعداً قويا مع الأهلي في نصف النهائي

بهذا الفوز تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي رسمياً لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً جديداً وقويا مع الأهلي الذي تأهل هوا الآخر على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بفوزه بثلاثية أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي ربع النهائي.