رياضة | أخبار برشلونة اليوم السبت 7 مارس: ريال مدريد يُحارب البرسا على أهم الصفقات.. أزمة الإصابات تضرب البلوجرانا من جديد.. صدارة الليجا برشلونية في انتظار هدية فريق كيكي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم السبت 7 مارس: ريال مدريد يُحارب البرسا على أهم الصفقات.. أزمة الإصابات تضرب البلوجرانا من جديد.. صدارة الليجا برشلونية في انتظار هدية فريق كيكي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 7 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي فوز البارسا على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الليجا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 7 - 3 - 2020 :-

- ترتيب هدافي الدوري الإسبانى عقب فوز برشلونة على ريال سوسيداد

حقق برشلونة فوز مهم اليوم على فريق ريال سوسيداد بهدف دون رد، فى مباراة اقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإسباني، وسجل هدف البارسا الوحيد النجم وقائد الفريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء فى الدقيقة 81 من زمن المباراة.

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 18 هدف.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 13 هدف.

لويس سواريز لاعب برشلونة 11 هدف.

لوكاس بيريز لاعب ألافيس 10 أهداف.

جيرارد مورينو لاعب فياريال 10 أهداف.

لوكاس اوكامبوس لاعب اشبيلية 10 أهداف.

أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 10 أهداف.

Advertisements

روجر مارتي لاعب ليفانتى 10 أهداف.

- برشلونة يستعيد صدارة الليجا مؤقتًا بفوز صعب على ريال سوسيداد

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

- صراع شرس بين قطبي إسبانيا على جوهرة تشيلسي

كشفت شبكة إل ديسمارك الإسبانية عن وجود معركة مرتقبة تلوح في الأفق بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة على الحصول على خدمات جيلمور البالغ من العمر 18 عامًا، وأكدت الشبكة الإسبانية أن تشيلسي كان قد جدد عقد نجمه الشاب مؤخرًا حتى صيف 2023 في حين خاض اللاعب مع الفريق الأول للبلوز 6 مباريات فقط.

- الأزمات تتوالى على برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إن أرتور ميلو لا يزال يعاني من سلسلة الإصابات منذ وصوله إلى برشلونة، وتابعت الصحيفة : "لقد تمكن هذا الموسم فقط من إكمال 6 مُباريات من أصل 16 مباراة بدأها كأساسي".

- سيتين يعتذر للاعبي برشلونة بسبب سارابيا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن كاميرات وسائل الإعلام كانت قد التقطت تعبيرات وإيماءات من سارابيا تجاه لاعبي البرسا في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين على ملعب سنتياجو برنابيو وأثارت ردود أفعال واسعة وغضب نجوم الفريق، وقال سيتين في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية:" لقد اعتذرنا للجميع، لا يمكننا التصرف على هذا النحو ولا نرغب في رؤية أشياء من هذا القبيل، لقد ارتكبنا خطأ ويجب علينا تفادي تكرار ذلك مرة أخرى".

- ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضرب برشلونة وخطف نجم الدوري الإيطالي

أشارت شبكة "ABC" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يجهز عرضه الأول ليقدمه إلى نادي نابولي لضم رويز، وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد سيقدم عرض يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو لضم فابيان رويز في الصيف القادم.