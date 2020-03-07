رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال وسقوط النصر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال وسقوط النصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال الفوز أمام نظيره الاتفاق في ختام الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة محتلاً صدارة جدول الترتيب.

فيما تراجع النصر وخسر بثلاثية مقابل هدفين أمام الفيصلي، وفي البداية حقق أبها مفاجأة وانتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 50 نقطة

2- النصر برصيد 42 نقطة

3- الأهلي برصيد37نقطة

4- الوحدة برصيد 36 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-الرائد برصيد 32 نقطة

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7- الشباب برصيد 31 نقطة

8- التعاون برصيد 29 نقطة

9- الفيحاء برصيد 27 نقطة

10- أبها برصيد 27 نقطة

11- الاتفاق برصيد 26 نقطة

12-الاتحاد برصيد 23 نقطة

13- الحزم برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 17 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة