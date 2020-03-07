رياضة | دوري المحترفين| الهلال يحلق في الصدارة بعد فوزه على الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري المحترفين| الهلال يحلق في الصدارة بعد فوزه على الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزا صعبا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في ختام الجولة الحادي والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز البيروفي آندري كاريليو هدف اللقاء الوحيد لصالح الهلال بعدما استغل تمريرة من زميلة سالم الدوسري ليضعها في شباك الاتفاق عند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سيطر الاتفاق على المباراة، إلا أنه أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل، والتي كان أخطرها هجمة السلوفيني فيليب كيش إلا أنها اعتلت العارضة.

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كما أهدر محمد الكويكبي فرصه للاتفاق، والتي تصدى لها حارس الهلال عبد الله المعيوف.

وكان الهلال قريبا من احراز الهدف الثاني عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، إلا أنها وجدت حارس الاتفاق رايس مبولحي.

وبهذا الفوز ارتفع، رصيد الهلال إلى 50 نقطة في المركز الأول، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة ليبقى في المركز 11.