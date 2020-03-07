رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة.. الصدارة تعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة.. الصدارة تعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال سوسيداد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وظل نادي برشلونة يحاول طوال المباراة خطف هدفه الأول مع وجود القليل من الفرص من نادي ريال سوسيداد ولكن تمكن البارسا بالفعل من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي برشلونة إلى 58 نقطة ليتواجد في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي ريال سوسيداد عند 43 نقطة في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم السبت كالآتي:

1- برشلونة 58 نقطة

2- ريال مدريد 56 نقطة

3- إشبيلية 47 نقطة

4- خيتافي 45 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 45 نقطة

6- ريال سوسيداد 43 نقطة

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7- فالنسيا 42 نقطة

8- فياريال 38 نقطة

9- غرناطة 37 نقطة

10- أتلتيك بلباو 34 نقطة

11- ألافيس 32 نقطة

12- ليفانتي 32 نقطة

13- اوساسونا 31 نقطة

14- ريال بيتيس 30 نقطة

15- بلد الوليد 29 نقطة

16- إيبار 27 نقطة

17- سيلتا فيجو 25 نقطة

18- مايوركا 25 نقطة

19- ليجانيس 20 نقطة

20- إسبانيول 20 نقطة