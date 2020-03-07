رياضة | برشلونة يستعيد صدارة الليجا مؤقتًا بفوز صعب على ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد صدارة الليجا مؤقتًا بفوز صعب على ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأقيمت مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات خطيرة من كلا الفريقين.

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.

ثم أضاف جوردي ألبا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، بعد عدة تمريرات رائعة من لاعبي الفريق الكتالوني قبل أن يتم إلغاءه بعد الرجوع للفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.