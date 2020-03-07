رياضة | تعادل مُخيب لتوتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مُخيب لتوتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه جوزيه مورينيو مع فريق بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريس وود هدف فريق بيرنلي الوحيد وتقدم به خلال اللقاء، بينما تعادل ديلي آلي لفريق توتنهام عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها ايريك لاميلا.

ويعد هذا التعادل مخيب للغاية لفريق توتنهام بعد الهزيمة بالجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع فريق توتنهام رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج.