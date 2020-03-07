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رياضة | مواعيد مباريات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات إياب دور الـ 16 في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات الإياب لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة ضد أتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي ضد ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الإياب لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في السطور التالية:

فالنسيا ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

لايبزيج ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد ليون، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

بايرن ميونيخ ضد ، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ضد نابولي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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