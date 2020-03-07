برشلونة يحقق فوز بشق الأنفس على ريال سوسيداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني مع الأهداف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو وانتهى بفوز البلوجرانا بهدف وحيد دون رد، في إطار مواجهات الجولة الـ27 من عمر الليجا.
وسجل ميسي هدف الفوز البرسا عند حلول الدقيقة 81 من ركلة جزاء، بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وقرر احتساب خطأ على مدافع الفريق الباسكي، إثر ارتطام الكرة بيده.
وارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى النقطة رقم 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، قبل مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس مساء غدًا الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين.
على الجانب الآخر يتوقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة رقم 43 في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن خيتافي صاحب المرتبة الرابعة
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