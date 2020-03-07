شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدف لهدف أمام ضيفه، بيرنلي، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل،ً علي ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

افتتح كريس وود لاعب بيرنلي أهداف المباراة في الدقيقة 13، وأدرك ديلي آلي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 50 من ضربة جزاء. Advertisements استحوذ لاعبي توتنهام علي مجريات اللقاء بنسبة وصلت 55%، وسدد لاعبوه 13 تسديدة مقابل 19 لأصحاب الأرض. بدأ توتنهام اللقاء بتشكيل مكوّن من :- ” لوريس – تانجانجا – سانشيز – ألديروايلد – فيرتونغن – ندومبيلي – إريك دير – سكيب – لاميلا – بيرجوين – ديلي آلي “. وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده للنقطة 41، يحتل بهم المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، كنا رفع بيرنلي رصيده للنقطة 39 ويحتل المركز العاشر.

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