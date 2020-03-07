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استبعاد تأجيل الدوري الجزائري بسبب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

استبعد رئيس رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم عبدالكريم مدوار تأجيل مباريات مسابقة الدوري المحلي خوفا من انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19).

وسجلت الجزائر أمس إصابتين مؤكدتين بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 حالة منها 17 من عائلة واحدة.

وقال مدوار، لإذاعة الجزائر الدولية أمس، إن الهيئات الكروية في البلاد تنتظر ما ستقرره السلطات الصحية في هذا الموضوع، رافضا أي تهويل غير مبرر.

وأوضح أن الاتحاد الجزائري ورابطة الدوري على تواصل مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، وهو بانتظار ما سيصدر عنهما من قرارات.

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وتابع «ربما قد نضطر إلى إقامة المباريات بدون حضور الجماهير في حال أعلنت السلطات عن إجراءات احترازية»، لكنه استبعد تماما أي فكرة لتأجيل مباريات الدوري.

وأكد مدوار، أن فيروس كورونا سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيضم رئيس الاتحاد الجزائري خيرالدين زطشي، برؤساء الأندية المحترفة المقرر غدا.

من جهة أخرى، نفى مدوار أن يكون دخل في حملة انتخابية مسبقة لخلافة زطشي في رئاسة الاتحاد الجزائري، موضحا أن بعض تصريحاته فسرت بشكل خاطئ من قبل رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري محمد غوتي.

ونوه إلى أن حديثه عن التحكيم كان غرضه إثارة الانتباه خاصة مع اشتداد التنافس باقتراب نهاية الموسم، داعيا غوتي إلى مراجعة حساباته.

وأضاف «انتخابات الاتحاد الجزائري ما زال يفصلنا عنها عام كامل، ولا أحد يعرف من سيترشح حتى رئيس الاتحاد نفسه الذي اعترف له بالكثير من الإيجابيات».