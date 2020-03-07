رابطة الدوري الإيطالي ترفض البث مجانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما
رفضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم المقترح الذي تقدمت به وزارة الرياضة بالبث المجاني للمباريات التي تقام بدون جمهور عبر القنوات التليفزيونية المفتوحة، وذلك بداعي أنها ستسفر على الأرجح عن انتهاك عقود معمول بها.
وطرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا اقتراحه أمس الأول على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، وذلك بعد يومين من توجيهات الحكومة بإقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتردد أن الاتحاد الإيطالي أيد الاقتراح، لكن الرابطة التي تتفاوض بشأن حقوق البث، أبدت رفضها وقالت لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) «إن القواعد والالتزامات المنصوص عليها في العقود الحالية لا تسمح بدعم هذا الاقتراح».
وصرح سبادافورا بأن زيادة عدد مشاهدي المباريات عبر شاشات التلفاز «قد يساعد على الحد من الإزعاج الذي تسببه الإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار العدوى بالفيروس».
ووجهت الحكومة الإيطالية بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم، في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات لعلاج المصابين بـ (كوفيد - 19)، وذلك في ظل سيناريوهات قاتمة بحدوث ركود اقتصادي.
وتردد أن قناة «راي» التليفزيونية العامة وشبكة تليفزيون «سكاي» التي تبث برامجها لمشتركين، أيدتا اقتراح الوزير لكنه قوبل باعتراض من جانب شبكتي «ميدياست» و»دازن» الخاصتين، حيث يسفر الأمر عن خسائر للشركات التي دفعت أموالا لحجز فترات للإعلانات.
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