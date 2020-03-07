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أبها يستعيد طعم الانتصارات بالتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في أول مباراة تقام بدون جمهور بقرار من وزارة الرياضة، استعاد أبها نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه التعاون 2-1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت وزارة الرياضة قررت تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة، اعتبارا من أمس خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع لمنع انتشار هذا الفيروس خاصة في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية.

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تقدم أبها مبكرا بهدف صالح آل عباس في الدقيقة الرابعة، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أبها هدفه الثاني عن طريق أمين عطوشي وتحديدا في الدقيقة 79.

أما هدف التعاون الوحيد فتكفل به العائد من الإصابة ربيع سفياني في الدقيقة 86.

ورفع أبها رصيده إلى 27 نقطة، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 29 نقطة.