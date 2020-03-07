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بن سبعيني يبدي ثقته بفوز جلادباخ على الكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مونشنجلادباخ

أعرب المدافع الأيسر لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، رامي بن سبعيني، عن ثقته في إمكانية فوز فريقه على فرق كبيرة مثل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وفي تصريحات لبوابة «شبورت بوتسر» الرياضية، قال اللاعب الجزائري الدولي «أظهرنا في هذا الموسم أننا قادرون على تحقيق الفوز أمام فرق مثل بايرن ودورتموند، فنحن نستطيع أن ننافسها حتى وإن بدت هذه الفرق متفوقة علينا كثيرا على مدار موسم كامل».

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وأضاف بن سبعيني (24 عاما) أن مونشنجلادباخ لم يحتل المركز الثاني بعد الدور الأول من هذا الموسم «بمحض المصادفة» واستطرد «لكنني لا أريد أن أقول الآن إننا سنكون الأول أو إننا عازمون على اللعب في دوري أبطال أوروبا».

وتابع «لدي أهدافي، وأريد بطبيعة الحال أن ألعب على المستوى الأوروبي، لكنني أعول أكثر على الفوز في كل مباراة تالية، وهكذا يمكن الفوز ببطولة».

وكان بن سبعيني انتقل إلى جلادباخ الصيف الماضي قادما من نادي ستاد رين الفرنسي، وقد أحرز هدفا في مباراة فريقه التي تغلب فيها على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في السابع من ديسمبر الماضي.

واختتم بن سبعيني تصريحاته «لم يتح لي الوقت لقراءة كل الرسائل التي تلقيتها»، مشيرا إلى أنه لم يتلق حتى الآن رسائل بمثل هذا الكم إلا بعد فوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.