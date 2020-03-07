حمدالله.. هداف يعشق عدم الانضباط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض
كرر المحترف المغربي، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله عدم انضباطيته واصطدامه مع مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بعد أن أعاد مشهد تأخر عودته من أمريكا للمرة الثانية، وقبله خلافه مع الإدارة ومع زميله في الفريق، نورالدين أمرابط.
فبعد أن سمحت الإدارة لهداف دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، ومتصدر قائمة الموسم الحالي، بالمغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأحد والاثنين الماضيين للاطمئنان على أسرته، إلا أنه لم يحضر تدريب الثلاثاء، كما تأخر عن موعد تمرين الجمعة، ولم يلتزم بنظام البصمة في حضور التدريبات، مما أزعج الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، خاصة الأخير الذي طالب بمعاقبة اللاعب، حيث تم في البداية معاقبة اللاعب بخصم 15% من راتبه الشهري، إلا أن حمدالله رفض قبول القرار وامتنع عن مرافقة الفريق لمواجهة الفيصلي بالجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقود ذلك التعنت إدارة النادي لرفع العقوبة إلى خصم 50% من راتبه الشهري وإنذاره، خاصة أنه كرر ارتكاب المخالفة.
أزمات افتعلها حمدالله في مسيرته
تكذيب بيان النصر منتصف ديسمبر عام 2019 عندما أرجع غياب حمدالله عن التدريبات لوعكة صحية تعرضت لها والدته.
- تأخره عن الالتحاق بتدريبات النصر مرتين.
- دخوله في خلاف مع ابن جلدته زميله في النصر نورالدين أمرابط على تنفيذ ضربة جزاء.
- إجباره إدارة النصر على خصم 50% من راتبه الشهري.
- دخوله في خلاف مع موظفة أمن في مطار الملك خالد بالرياض.
- عدم الترحيب به من قبل جماهير أليسوند النرويجي رغم تسجيله 20 هدفا.
- رفضه الاستمرار مع غوانزهو الصيني بحجة عامل اللغة رغم محاولات الإدارة توفير مترجم له.
- تعرضه إلى عدد من العقوبات خلال فترة احترافه بالريان القطري.
- دخوله في خلاف مع مدرب المنتخب المغربي السابق، هيرفي رينارد ليتم استبعاده من تمثيل المنتخب في البطولة الأفريقية.
- سبق أن وصفه مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش بأنه مثير للمشاكل.
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