ليفربول يجتاز كبوته وصلاح يحتفل بمئويته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

نجح ليفربول في اجتياز كبوته العابرة وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على بورنموث أمس في افتتاح مباريات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي، ليستيعد نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في بطولتي الدوري والكأس بإنجلترا.

وعزز ليفربول موقعه في صدارة جدول المسابقة وتقدم خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب الغائب عنه منذ 3 عقود بعد أن رفع رصيده إلى 82 نقطة بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، علما بأن مانشستر سيتي خاض 27 مباراة حتى الآن مقابل 29 مباراة لليفربول الذي يحتاج الآن إلى الفوز في 3 مباريات فقط من المباريات التسع المتبقية له ليتوج بطلا.

وفي المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الـ18 بعدما مني بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة ليقترب الفريق خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكان بورنموث هو البادئ بالتسجيل عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة التاسعة ورد ليفربول بهدفين متتاليين سجلهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 25 و33.

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وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لليفربول الذي ضاعف محنة بورنموث في المسابقة.

واحتفل صلاح بمباراته رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل أمس الهدف رقم 70 له مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يهز شباك بورنموث في 6 مباريات متتالية، حيث كانت المرة الأولى التي يهز فيها شباك الفريق في مباراتهما بالدور الأول لموسم 2017 / 2018 ثم هز شباك الفريق مرة واحدة على الأقل في 5 مباريات متتالية منها مباراة أمس.

ورفع صلاح رصيده إلى 8 أهداف في 6 مباريات متتالية أمام بورنموث، حيث سبق له تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة الفريقين بالدور الأول الموسم الماضي.

وتخلص ليفربول من الكبوة العابرة التي عانى منها خلال الأيام الماضية، حيث حقق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين أمام واتفورد 0-3 بالدوري الإنجليزي و0-2 أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة أمس أفضل استعداد للفريق قبل مباراته المهمة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو 1-0 على ملعبه.