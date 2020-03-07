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منع الجماهير.. كسب للأرواح وخسارة طائلة للمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج- الرياض

سارت وزارة الرياضة على درب غيرها وأعلنت أمس الأول تعليق الحضور الجماهيري في جميع الأحداث الرياضية بكل الألعاب، وذلك كإجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه وحصده للأرواح بعدما أصاب رياضة بعض الدول بشلل رياضي كروي خاصة تلك التي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

واختلفت احترازات الدول في وسائلها المختلفة لمنع انتشار الفيروس بعد أن طال رياضيين كلاعبة كرة قدم الصالات فى إيران، إلهام شيخى (23 عاما) من مدينة قم، إثر إصابتها بالفيروس.

وإذا كانت هناك بطولات مهددة بالإلغاء وحدوث أضرار جسيمة، فإن دورة الألعاب الأولمبية (مقررة في طوكيو) كحدث رياضي دولي هو الأبرز، ستكون في مقدمة المتضررين، خاصة وأنها تقام كل سنتين وتشمل الألعاب الرياضية الصيفية والشتوية بمشاركة رياضيين من الجنسين في المنافسات المختلفة يمثلون 250 دولة.

أبرز الدول التي علقت نشاطها الكروي:الصين، سويسرا، إيطاليا (جزئيا)، كوريا الجنوبية، اليابان، هونج كونج، سنغافورة، كوريا الشمالية، الكويت، إيران.

أبرز الدول التي منعت الجماهير من حضور المباريات:السعودية، الإمارات، المغرب، العراق، تونس، إيطاليا، البحرين، بولندا.