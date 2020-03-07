اتحاد الكرة يدرس تسريع عجلة الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين قرار تسريع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانهاءه قبل الموعد المحدد مسبقا وهو الـ 30 من مايو المقبل، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتأجيل مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال مارس الحالي ويونيو المقبل، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت مصادر لـ «مكة» أن الاتحاد السعودي لا يمانع في تقديم عدد من الجولات لإنهاء الموسم مبكرا، واستغلال فترة توقف مشوار المنتخب الأول بالتصفيات المزدوجة بخوض عدد من المباريات المحلية، فيما يتوجب عليه انتظار قرار من الفيفا على جميع الاتحادات الوطنية في مختلف القارات بتأجيل تصفيات كأس العالم، من باب تحقيق مبدأ العدالة والمساواة واستفادة جميع الأندية من محترفيها.
يشار إلى أنه من المقرر أن تقام الجولات الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتحديدا من الجولة الـ 26 إلى الـ 29 في رمضان المقبل، على أن تلعب الجولة الأخيرة في السابع من شوال الموافق 30 مايو.
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