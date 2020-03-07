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فلادان يكسر عقدة الفوز بالمباراة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

نجح المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفتيش، في كسر عقدة تحقيق الفوز في المباراة الأولى عندما قاد الفريق أمس الأول للفوز على الفيحاء 1 - 0 في الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن الأهلي حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في آخر 14 مباراة متتالية.

كما أن مواجهة الفيحاء شهدت أمرا بدا لافتا منذ انطلاقة الموسم، وهو الزج بجميع اللاعبين الأجانب للأهلي في المبارة عدا الجزائري بلايلي الذي غاب لعدم جاهزيته، فيما أكد المدرب أنه في حال كان جاهزا سيشارك مع المجموعة ليتحقق بذلك الرقم الذي بدا صعبا على الفريق هذا الموسم، وهو مشاركة 7 أجانب في مباراة واحدة، حيث لم يسبق للأهلي الدفع بجميع لاعبيه الأجانب في أي من اللقاءات التي لعبها في الدوري حتى الآن باستثناء مباراة النصر الأخيرة التي شارك فيها 6 لاعبين، فيما كان اللاعب السابع البوسني ساريتش في الاحتياط وشارك في الدقائق الأخيرة بدلا من مارين.

مدربون لم يفوزوا بالمباراة الأولى في الفترة الأخيرة: