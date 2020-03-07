باسم وحجي يدعمان الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أنجزت إدارة نادي الوحدة إتمام صفقتين محليتين من خلال تعاقدها أمس مع حارس المرمى باسم عطالله، قادما من الأهلي ولاعب المحور علاء حجي من فريق الخليج بداية من الموسم المقبل.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر «أبرمت إدارة نادي الوحدة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر، عقدا احترافيا مع اللاعب علاء حجي لمدة 3 مواسم، ابتداء من الموسم المقبل قادما من نادي الخليج».
وأردف «أنهت الإدارة تعاقدها مع حارس المرمى باسم عطالله لمدة 4 مواسم، قادما من الأهلي ابتداء من الموسم المقبل».
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