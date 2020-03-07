شكرا لقرائتكم خبر

اجتماعات انفرادية لتصحيح أخطاء الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي اجتماعات انفرادية مع بعض اللاعبين لتصحيح أخطائهم التي ظهرت في مواجهة الحزم (1-1) ضمن الجولة الـ21 الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحاط كاريلي اللاعبين المعنيين بالأخطاء التي كلفت الفريق خسارة 3 نقاط كانت في المتناول قبل السماح للحزم بإدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

Advertisements

ومن بين اللاعبين الذين اجتمع بهم كارلي، المحترفان الأجنبيان ويلفريد بوني وأنيس البدري، خاصة أنهما أثارا عددا من التساؤلات حول مستوياتهما وأدائهما الفني في المباراة، مما جعل الجماهير تنتقدهم عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

ميدانيا، يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة دون حضور جماهيري بقرار من وزارة الرياضة كأجراء احترازي مع تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وطالب كاريلي بتأمين عدد من اللقاءات الودية خلال فترة التوقف المقبلة لتدريب اللاعبين على تطبيق نهجه وأفكاره الفنية وإعطاء أكبر فرصة ممكنة للاعبين الاحتياطيين للمشاركة والدخول في أجواء المباريات والاستعانة بخدماتهم فيما تبقى من لقاءات الموسم الرسمية.