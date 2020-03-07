شكرا لقرائتكم الاتحاد البرازيلى يطلب رسميا استضافة المنتخب الأولمبى وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يطلب فيه تنظيم ودية مع منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.

تضمن العرض المقدم من الجانب البرازيلي بإقامة ودية أمام منتخب مصر الأوليمبي في الإمارات في حالة أستضافة الإمارات لدورة ودية هناك وهو ما سيتم تأكيده خلال الساعات المقبلة ، أما في حالة فشل معسكر الإمارات ، فأكد الجانب البرازيلي استعداده لإستضافة مصر في البرازيل وخوض ودية هناك ، ويتحمل الجانب البرازيلي جميع التكاليف الخاصة بالمباراة.

وأكد الاتحاد البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبى لفترة الأجندة الدولية ، أن القلق المنتشر في الإمارات بشأن فيروس كورونا يحيط مصير القاءين بالغموض وأنه يواصل التحركات من أجل تحديد الأمر بشكل نهائي ورسمى وفى أطار تجهيزات المنتخب الأوليمبي البرازيلي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو 2020 .

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وأعلن المدرب البرازيلي أندريه جارديان المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في مارس الحالي وأبرزهم لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور و رينيير، بالإضافة لباكيتا لاعب الميلان الإيطالي .. و باولينو مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني.

يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخبنا الأولمبى، القرار النهائى بالتنسيق بين الشركة المنظمة للمعسكر والمسئولين فى الإمارات، للوقوف على خريطة اعداده للأولمبياد، حيث بات من المنتظر حال إقامة الدورة سيواجه الفراعنة منتخبى البرازيل والأرجنتين فى استعداد سيكون هو الأقوى فى تاريخ استعدادات أى منتخب وطنى لأى بطولة عالمية.

فيما من المنتظر أن يعلن شوقي غريب عن أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر معسكر يوم 18 مارس الجاري بالتوافق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لإختيار أسماء للمنتخب الأول على أن يضم غريب المستبعدين من قائمة البدري خاصة أن هناك أسماء ستنضم للمنتخب الأول على رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك .