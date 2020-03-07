شكرا لقرائتكم مجلس المصري يؤازر اللاعبين والجهاز الفني قبل يوم واحد من لقاء نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصرى ورئيس بعثة النادي فى المغرب ومعه طارق هاشم وأحمد عوض عضوا المجلس على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة طارق العشري للشد من أزرهم قبل يوم واحد من مباراتهم أمام مضيفه نهضة بركان المغربي المقرر اقامتها في التاسعة مساء غداً الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الاجتماع نقل محمد الخولي إلى اللاعبين والجهاز الفني تحية سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وكذلك مجلس إدارة النادي بالكامل ، معربا عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الفريق تحت قيادة طارق العشري على حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة وإسعاد جماهير المصري العظيمة التي تؤازر الفريق بكل قوة ، مؤكدا أن تحقيق طموحات جماهير المصري بالصعود لن يتحقق إلا ببذل قصارى الجهد والعرق خلال مباراة الغد التي تعد أهم مباراة للمصري هذا الموسم على الإطلاق وهو الأمر الذي يجعلها تتطلب اعدادا خاصا من كافة النواحي.

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وعقد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى، اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب، والحفاظ على صورة مصر فى المحافل الخارجية، لاسيما بعد الأحداث السيئة التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية، مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر .