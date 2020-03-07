شكرا لقرائتكم أنور سلامة: الأهلى تخلص من الصعب فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمًن أنور سلامة المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل المثير مع صن داونز على ملعب لوكاس ماريبي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وقال سلامة في تصريحات خاصة أن الأهلي تخلص من الصعب باقصاء صن داونز في ربع النهائي ومن قبله الهلال السوداني في دور المجموعات.

وتابع مدرب الأهلي السابق، أن الأهلي يملك جميع المقومات التي تؤهله للوصول للمباراة النهائية، من عناصر فنية مميزة وثقة واستقرار وخبرة التعامل مع المواعيد الأفريقية الكبرى مما يرجح كفته بشكل كبير.

وأضاف سلامة: الأهلي يملك الأدوات التي تجعله يخوض نصف النهائي وهو مطمئن على حظوظ العبور للمباراة النهائية، لذلك تبقى وضعية ألأهلي أفضل من الزمالك في الدور المقبل، قياسا بالمستوى الذي ظهر عليه الفريقين في مباراتي الإياب بربع النهائي".

ضرب أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، في إياب ربع النهائي.

وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل أمس بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

ويتبقى لقاء وحيد في ربع نهائي بين الوداد المغربي، والنجم الساحلي، ليكون نصف النهائي والنهائي عربي خالص.