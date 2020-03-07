شكرا لقرائتكم خالد الغامدي: فزنا بجدارة.. وهدفنا التأهل لـ"الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب خالد الغامدي لاعب نادي الفيصلي عن سعادته بعد فوز فريقه على النصر 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان لمحترفين.

وقال الغامدي في تصريحات تلفزيونية: قمنا بمجهود كبير طوال الأسبوع الماضي واستحققنا الفوز أداء ونتيجة. نسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات وهدفنا الحصول على مقعد آسيوي.

ويحتل الفيصلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 42.