شكرا لقرائتكم تأهل الأهلي والرجاء إلى نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز بهدف لمثله يوم السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية في إياب دور الثمانية، كما صعد الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدور ذاته رغم خسارته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على منافسه الجنوب إفريقي 2 - صفر باستاد القاهرة يوم السبت الماضي، وبذلك تأهل الأهلي فائزا بنتيجة إجمالية 3 - 1.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 21 بهدف سجله ليبوهانغ مابوي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أدرك الأوروغوياني جاستون سيرينو التعادل لصن داونز في الدقيقة 26.

ويلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي، الفائز في مواجهة دور الثمانية بين النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي، والتي تحسم عبر مباراة الإياب يوم السبت في تونس، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد على أرضه 2 - صفر.

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وتقدم الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013.

وانتزع الأهلي بطاقة التأهل في جنوب إفريقيا ليثأر بذلك من منافسه صن داونز الذي سبق أن حقق انتصارا تاريخيا 5 -صفر على الأهلي في الدور نفسه من البطولة الإفريقية في الموسم الماضي.

وفي الكونغو، تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك رغم خسارته صفر - 1 أمام مازيمبي في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد الرجاء من فوزه ذهابا 2 -صفر، ليتأهل متفوقا بمجموع المباراتين 2 - 1 ، حيث سيواجه الزمالك المصري المتأهل إلى الدور ذاته بعد تفوقه على الترجي التونسي 3 - 2 ذهابا وإيابا.

وسجل اسحاق تشيبانغو هدف المباراة الوحيد لمازيمبي في الدقيقة 50، كما شهد اللقاء إهدار جاكسو موليكا لاعب مازيمبي لركلة جزاء في الدقيقة 69.