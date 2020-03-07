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توتنهام يتعادل مع بيرنلي ويفرط بالاقتراب من تشيلسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت بيرنلي بضيفه توتنهام يوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 13 وتعاد ديلي آلي لتوتنهام في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

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وبهذا التعادل ابتعد توتنهام عن المراكز المؤهلة للعب في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، تشيلسي، الذي يمكنه أن يوسع الفارق حال فوزه على إيفرتون يوم الأحد.

وهذا التعادل هو الأول لتوتنهام بعد الخسارة في آخر مباراتين وهو التعادل الثامن للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر.

فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني على التوالي لبيرنلي والسادس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 12 مباراة.

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