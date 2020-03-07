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استعداد النادي الأهلي لمباراته القادمة بعد الفوز على صن داونز

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يبدأ النادي الأهلي في الاستعداد لمباراته الجديدة وذلك بعد عودته من جنوب أفريقيا فمن المفترض أنه سيواجه نظيره فريق سموحة وذلك تبعاً لافتتاح مباريات الفريق وذلك في دوره الثاني من مسابقة الدوري الممتاز في جولته الثامنة عشر للمسابقة ستقوم هذه المباراة في الساعة السابعة ونصف من مساء يوم الأربع القادم في استاد القاهرة الدولي.

واستطاع النادي الأهلي أن يتأهل للدور النصف نهائي في بطولة دوري الأبطال الإفريقي واستطاع أن يتخطى عقبة صن دوانز الجنوب الإفريقي وذلك بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل وهدف وفاز في لقاء الذهاب في القاهرة بهدف مقابل لا شيء وتم التعادل في لقاء الإياب والذي حدث في جنوب إفريقيا.

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