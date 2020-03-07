النادي الأهلي 2006 يهزم الأميرية في سوبر البراعم

استطاع فريق البراعم لكرة القدم في النادي الأهلي من هم من مواليد عام 2006 بالفوز على فريق شباب الأميرية، بهدف نظيف مقابل لا شيء وذلك في مباراة جمعت بينهم في يوم الجمعة وذلك على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر تبعاً للجولة 15 في مهرجان للسوبر للبراعم في محافظة القاهرة.

وجاء هذا الهدف في الدقيقة 20 من الشوط الثاني من خلال حسام عادي بتسديده من منطقة الجزاء مقابل ركلة ركنية ومن خلال هذه النتيجة تم رفع رصيد نادي الأهلي إلى 45 نقطة استطاع أن يجمعهم من خلال 15 مباراة مسجل حوالي 65 هدف مقابل فقط 5 أهداف وينفرد النادي الأهلي بالترتيب وبذلك يحقق النادي الأهلي نجاح ممتاز.