شكرا لقرائتكم خبر عن 850 ألف دولار مكافأة تأهل الأهلى والزمالك للدور نصف النهائي من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرمسئولو الأهلى والزمالك انتعاش خزينة كل ناد بـ850 ألف دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا .

كان الزمالك قد تأهل على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ، بينما صعد الأهلى على حساب صن داونز بطل جنوب أفريقيا بالفوز 3 / 1 بمجموع المباراتين .

وتنص لوائح الإتحاد الأفريقي على حصول كل فريق من رباعى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على 850 ألف دولار ، وهو ما ينطبق على الثلاثى الأهلى والزمالك والرجاء البيضاء والفائز من لقاء النجم الساحلى والوداد البيضاوى .

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يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر ، وينتظر المارد الاحمر المتأهل من لقاء النجم الساحلى التونسى والوداد البيضاوى المغربى المقرر أن يقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد رادس علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل المغربى بثنائية نظيفة .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.