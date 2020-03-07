بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة زاناكو بالكونفدرالية وغياب أحمد الشناوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد دعدور، فيما غاب أحمد الشناوى عن القائمة.

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وقال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة الغد أمام زاناكو هامة للغاية، لأنها ستحدد موقف الفريق من العبور لنصف نهائي الكونفدرالية من عدمه، وبالنسبة إليه يتطلع للفوز في لقاء الغد مثلما فاز في الذهاب.

أوضح أن فريقه يلعب أمام خصم قوي وصاحب خبرات، ويتمنى أن يواصل اللاعبون الأداء الجيد الطي قدموه في لقاء الذهاب بزامبيا، وسعيد باكتمال صفوف الفريق وعودة المصابين وآخرهم عمر جابر، ويثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على الفوز مجددا.

شدد المدرب على أن الفريق يمتلك 22 لاعبا جاهزون تماما جميعا لتلك المباراة، وكلهم حصلوا على الفرصة وسيعتمد عليهم مستقبلا لأن هناك مباريات كبيرة في المستقبل، والكل يجب أن يكون جاهزا، ومن المنتظر أن يعتمد على أي لاعب في لقاء الغد ويأمل في تحقيق الفوز والأهم أن يرى فريقه يواصل مسيرته النتيجة.

أوضح أن فريقه مع كل مباراة يتطور من لقاء لآخر ولديه طموح كبير في الفوز بلقب الكونفدرالية وكأس مصر، كما أن لديه طموح في التحسن والوصول لأفضل مركز ممكن في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

المدير الفني أشار إلى أن الفترة الأخيرة عقب لقاء المقاولون كانت جيدة بعودة المصابين والتدريب أكثر في ظل عدم وجود مباريات، وتمكن من علاج الأخطاء التي كان يقع فيها اللاعبون والأمور تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.