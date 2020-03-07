حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الأهلى يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا تعرف على موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا فيديو.. الخطيب يحتفل مع السفير والجالية المصرية بتأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا صور وصول بعثة الزمالك للقاهرة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الأهلي يحقق التأهل الخامس عشر لنصف نهائي الأبطال ويوسع الفارق مع الترجي Advertisements فايلر: سعيد بالتأهل لنصف نهائى أفريقيا.. وهذه رسالتى لجماهير الأهلي البرازيل تعلن رسميًا مواجهة منتخب مصر الأوليمبى فى الإمارات وديا الأهلى يخوض مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج أرضه بدورى الأبطال

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