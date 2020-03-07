شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "رقص قفشة وعضلات ديانج و حسرة موسيمانى" أبرز ملامح احتفال الأهلى بهزيمة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو فريق الكرة بالأهلى على الاحتفال عقب التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقى و التأهيل الى مباراة الدور قبل النهائي في بطولة دورى أبطال أفريقيا بمشاهد مختلفة .

وجاء أبرز اللقطات من أحتفال لاعبى الاهلى رقص محمد مجدى " قفشة " برفقة عم حارث داخل غرفة خلع الملابس و أحتفال على لطفى بطريقة النسر و ظهور خاص لعضلات المالى اليو ديانج .

فى الوقت الذى ظهرت عليه علامات الحزن والحسرة على وجه موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى صن داونز عقب احراز هدف الأهلى فى مرمي فريقه

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي و رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.

وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا.

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وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، من حجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.



حسرة موسيمانى

ونرصد 4 مشاهد من أحتفال لاعبى الاهلى كالتالى :



نسر على لطفى



عضلات اليو ديانج