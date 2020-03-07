شكرا لقرائتكم خبر عن أنور سلامة يكشف لـ"سوبر كورة" الفريق الأسهل للقاء الأهلى بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضًل أنور سلامة المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مواجهة المارد الأحمر لفريق النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الفريق مقعده في المربع الذهبي على حساب صن داونز.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي تُلعب مساء اليوم السبت.

وقال سلامة في تصريحات خاصة، أن النجم الساحلي أقل فنيا وبدنيا من الوداد المغربي لذلك سيكون الخصم ألأسهل للأهلي في نصف النهائي.

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ضرب أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، في إياب ربع النهائي.

وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل أمس بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

ويتبقى لقاء وحيد في ربع نهائي بين الوداد المغربي، والنجم الساحلي، ليكون نصف النهائي والنهائي عربي خالص.