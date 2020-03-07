وزير الرياضة: تأهل الأهلى والزمالك يؤكد ريادة مصر الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تأهل الأهلى والزمالك للدور قبل النهائي في منافسات دورى أبطال أفريقيا يؤكد حالة النهوض التي تشهدها الرياضة المصرية على كافة المستويات ومختلف الألعاب مؤخراً.
قال صبحى في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن صعود ناديي الأهلي و الزمالك للدور قبل النهائي يعبر عن تفوق الأندية المصرية في الآونة الأخيرة بالعديد من المناسبات الأفريقية والأقليمية من خلال حالة الاستقرار النسبى التي تعيشها الكرة المصرية حاليا، خاصة أن التتويج بدورى أبطال أفريقيا غاب عن مصر والأندية المصرية منذ 2013 .
تمنى وزير الشباب والرياضة أن يحالف التوفيق غداً لكل من ناديي المصري وبيراميدز الذين يتنافسان في كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للتأهل للدور نصف النهائى وتأكيد ريادة مصر في الكرة الأفريقية.
شدد وزير الرياضة تصريحاته مؤكدا على أن الدولة سوف تحاول توفير جميع سبل الراحة لدعم الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية من أجل تحقيق نتائج متميزة تساهم في رفع أسم مصر في المحافل الأقليمية، متمنيا صعود ناديى الأهلى والزمالك للمباراة النهائية فى دورى الأبطال حتى يكون نهائى مصرى.
اختتم صبحى تصريحاته أن الدولة المصرية نجحت باقتدار فى تنظيم بطولة أمم أفريقيا للكبار وبطولة تحت 23 سنة و تستطيع استضافة جميع المحافل الدولية والأقليمية.
يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى منافسات دور نصف النهائى، بينما ينتظر النادى الأهلى الفائز من مباراة الوداد المغربى والنجم الساحلى.
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