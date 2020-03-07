شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ندى حافظ في دور الـ 16 بكأس العالم للسيف في اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف من بطلة أمريكا بنتيجة 15 /9 في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في اليونان .

تأهلت ندى حافظ إلى دور الـ 16 بكأس العالم باليونان بالفوز على بطلة إيطاليا بنتيجة 15 / 12 في دور الـ 32 بعد أن فازت على بطلة فرنسا بنفس النتيجة في دور الـ 64 ، بعدما فازت أمس في جميع مباريات دور المجموعات للتأهل إلى الدور الـ 64 الرئيسى .

بينما خسر محمد عامر على صعيد الرجال في المنافسة المقامة في لوكسمبرج من بطل فرنسا بنتيجة 15 / 12 في دور الـ 32 ، بينما خسر مهاب سامر من بطل تونس في نفس الدور بنتيجة 15 / 7 .

تأهل مهاب سامر إلى دور الـ 32 بنفس السلاح بالفوز على بطل اليابان 15 / 10 و معه محمد عامر الذى نجح في الفوز على بطل أمريكا 15 / 4 .

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نجح منتخب السلاح للشباب و الناشئين فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة بغانا، بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول.

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة ، ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الحالي