شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى تاسع جولات نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019/ 2020 ، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على الجزيرة بنتيجة 32/20 وسموحة على المعادى بنتيجة33/ 29 و سبورتنج على الزمالك بنتيجة 35/ 26 .

بينما تشهد الجولة العاشرة المحدد لها السبت المقبل لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و الطيران مع الجزيرة والمعادى مع الزمالك وسبورتنج مع الشمس .

وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من الأهلى على المعادى بنتيجة 19/ 15، والشمس على الجزيرة بنتيجة 36/25، وسموحة على سبورتنج بنتيجة 28/ 24، فيما تعادل الزمالك مع الطيران بنتيجة 27 / 27.

بينما شهدت الجولة السابعة فوز كل من الشمس على الأهلى بنتيجة 25 /17، وسبورتنج على المعادى بنتيجة 25/ 17، والجزيرة على الزمالك بنتيجة 29 /28، وسموحة على الطيران بنتيجة 42 /32 .

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أما الجولة السادسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم 12 مارس بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج و الأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مع البنك الأهلى .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .