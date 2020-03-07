شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد صن داونز .. الخبرة تمنح جاساما السيطرة على اللقاء تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرالجامبى بكارى جاساما صاحب الـ41 عاما ودولي 2007 هادئا م خلال اداراته لمواجهة الأهلي وصن داونز التي أقيمت اليوم ضمن منافسات اياب الدور ربع نهائي لدوري الابطال وانتهت بالتعادل 1/1 وتأهل الأحمر للدور نصف نهائي للبطولة .

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

السهل الممتنع الذي ظهر علية الحكم الجامبى من إداريا وفنيا وبدنيا كان الأثر الأكبر في نجاح اللقاء تحكيميا بعدما استطاع التحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة واستطاع توزيع الجهد البدني خلال شوطي المباراة فكان دائما موجود في قلب الحدث من خلال زاوية رؤية مناسبة.

الشخصية – السيطرة

الهدوء والثقة منحت الحكم السيطرة على مجريات اللقاء داخل المستطيل الأخضر وكان حاسما في التعامل مع اللاعبين ولم يسمح بالاعتراض اوإضاعة الوقت مما جعل هناك قناعة بقراراته سواء من اللاعبين او الأجهزة الفنية ساعده في ذلك خبرته.

تطبيق القانون (32 مخالفة – اتاحة الفرصة )

ضرب الحكم الجامبى موعد مع التقدير الجيد للأخطاء وتطبيق مبدا اتاحة الفرصة كلما كان هناك استفادة حقيقة طبقا للقانون خلال فعاليات اللقاء وتدخل بالصافرة وأعلن عن 32 مخالفة في تقدير مناسب وسمح بالتنافس العادل والالتحام المشروع ولم يكن موجودا في الأخطاء الوهمية نظرا لقراءة الجيدة وحسن التوقع الذي ظهر علية خلال المواجهة.

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العقوبات الانضباطية (إنذارين وتغاضى عن مثلهم)

الشخصية الحاسمة التي ظهر على جساما كانت سببا في الحد من البطاقات الصفراء بعدما تواجد الحكم في مناسبتين لمنع الهجوم واعد والاعتراض، الأولى من نصيب مدافع الأهلي احمد فتحي والثانية للاعب الفريق المضيف فيلاكازى ، في الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب الأحمر احمد فتحى في الدقيقة 39 كما لم ينذر مدافع صن دوانز موسى لبوسا للتهور.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 32خطأ – 8 ركلات ركنية – هدفين - 5 حالات تسلل - (إنذارين)

الدرجات: الحكم 8.3. المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2– الحكم الرابع – 8.0.

