تعرف على تاريخ الأهلي فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا قبل المرة الـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجدارة و استحقاق تأهل الأهلي لنصف نهائي النسخة رقم 56 بدوري أبطال أفريقيا عقب تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب لوكاس موريبي عصر اليوم (السبت) وأداره الدولي الجامبي بكاري جاساما.

الأهلي تفوق في لقاء الذهاب بالقاهرة أمام صن داونز (2 – 0) في التاسع والعشرين من فبراير الماضي لينجح في رد الدين لفريق المدرب بيتسو موسيماني الذي تسبب في ابعاده من نفس الدور في النسخة الماضية.

تأهل الأهلي لهذا الدور كان السادس عشر في تاريخه بالبطولة التي بدأ مسيرته فيها عام 1976 وخرج من ثمن النهائي أمام مولوديه العاصمة الجزائري.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يستعرض تاريخ الأهلي في هذا الدور في المرات التي نجح خلالها في العبور للمربع الذهبي:

1981: تفوق على نيزامبي الجابوني بالتعادل (1 – 1) وسجل له محمد عباس في لقاء الذهاب ثم الفوز (3 – 0) إياباً بتوقيع الخطيب (هدفين) ومحمد عباس.

1982: تخطي جرين بافلوز الزامبي بالفوز (3 – 1) ذهاباً والأهداف لـ طاهر أبوزيد ومحمود الخطيب وعلاء ميهوب وخسر في لقاء الإياب (0 – 1).

1983: أطاح بالكاميروني كانون ياوندي بالفوز (5 – 0) بالقاهرة بتوقيع زكريا ناصف (هاتريك) ومصطفى عبده وخالد جاد الله وخسر (0 – 1) إياباً في ياوندي.

1987: تغلب على أفريكا سبورت الإيفواري بفارق ركلات الترجيح (4 – 2) بعد أن تبادلا الفوز كلاً في ملعبه (2 – 0) وأحرز ثنائية الأهلي حسام حسن وعلاء ميهوب.

1988: تفوق على ماتشيدجي بطل موزمبيق بالفوز بالقاهرة (2 – 0) بثنائية طاهر أبوزيد وأيمن شوقي ثم خسر إياباً (0 – 1).

2001: خاض البطولة بنظامها الجديد في مرحلة المجموعتين وحل ثانياً في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف خلف بترو أتلتيكو الأنجولي ومتفوقاً على أسيك ميموزا الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري.

2005: تربع في صدارة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الرجاء البيضاوي المغربي ثاني الترتيب.

2006: حل ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي التونسي صاحب المركز الأول.

2007: تصدر المجموعة الثانية بحصوله على 12 نقطة مقابل 10 نقاط للهلال السوداني وصيف المجموعة.

2008: تصدر ترتيب المجموعة الأولى بحصوله على 12 نقطة فيما حل ديناموز هراري بطل زيمبابوي ثانياً برصيد 9 نقاط.

2010: تأهل كوصيف للمجموعة الثانية بحصوله على 8 نقاط بينما تربع شبيبة القبائل الجزائري في الصدارة برصيد 12 نقطة.

2012: تأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ورافقه لنصف النهائي فريق مازيمبي الكونغولي بحصوله على 10 نقاط.

2013: تربع في صدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة و تأهل رفقة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي الذي حصل على 8 نقاط فقط.

2017: أطاح بالترجي التونسي من ربع النهائي بعد تعديل نظام البطولة عندما تعادل في لقاء الذهاب ببرج العرب (2 – 2) وسجل له عبدالله السعيد من ركلة جزاء والمغربي وليد أزارو ثم تفوق في رادس (2 – 1) بتوقيع التونسي علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

2018: تفوق على الحرية الغيني بالتعادل (0 – 0) في كوناكري ثم الفوز (4 – 0) في مصر بتوقيع وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

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