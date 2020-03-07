شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الزمالك للقاهرة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم علي متن رحلة خاصة لمصرللطيران رقم MS3051 قادمة من تونس بعد لقاء فريق الترجي التونسي والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت إدارة الرحلات الخاصة بمصرللطيران بتنظيم الرحلة في الذهاب والعودة بالتنسيق مع مسؤولي نادي الزمالك وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بمصرللطيران، كما تستقبل مصرللطيران بعثة فريق النادي الاهلي التي تصل علي رحلة الشركة رقم MS840 صباح يوم الاثنين قادمة جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب افريقي والتأهل أيضا للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقوم مكتب مصرللطيران بجوهانسبرج بإنهاء إجراءات سفر الفريق وتقديم كافة التسهيلات للبعثة .

ونجح نادى الزمالك فى التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ويقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.

من ناحية أخرى، كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق لن يغيب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد حصوله على إنذار فى لقاء الترجى التونسى، فى إياب دورى أبطال أفريقيا.

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وأوضح جهاز الزمالك أن طارق حامد لن يغيب رغم حصوله على 3 إنذارات فى البطولات الأفريقية، بواقع إنذار فى السوبر الأفريقى أمام الترجى ثم إنذار فى لقاء الذهاب بدور الثمانية أمام الترجى ثم إنذار آخر فى لقاء الإياب، وأشار جهاز الزمالك إلى أن الإنذار الذى تحصل عليه اللاعب فى السوبر الأفريقى لا يتم احتسابه ضمن بطاقات اللاعب فى دورى الأبطال وسيتواجد بصورة طبيعية مع الفريق فى نصف النهائى الأفريقى.

ونجح نادى الزمالك فى خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدورى أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجى التونسى بنتيجة 3 / 2، بعد الفوز فى استاد القاهرة 3 / 1، والهزيمة باستاد رادس بتونس 1 / 0.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.