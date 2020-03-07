شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: حزين مثل فايلر لإهدار "الشناوى" للوقت.. والأهلى بملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتسو موسيمانى المدير الفني لصن داونز، إنه حزين من إهدار محمد الشناوى حارس الأهلى، للوقت، في مباراة الفريقان التي جمعت بينهما، عصر اليوم، السبت، على ستاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، في إياب ربع النهائي بمنافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقال موسيمانى في المؤتمر الصحفى للمباراة:"إهدار حارس الأهلى للوقت أحزننى وأتوقع أن يكون رينيه فاير المدير الفني للأهلى غير سعيد أيضًا من ذلك الأمر، أنا حزين لهذا الأمر ولكن هناك أمور لا يمكن أن نغيرها فنحن في إفريقيا ولسنا في أوروبا، وبالطبع مدرب الأهلى لم يكن سعيدا بما حدث في المباراة".

كما أشار المدير الفني لصن داونز إلى الأهلى بأنه يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، قائلا:"خير مثال على ذلك أليو بادجي وأليو ديانج ورمضان صبحي الذي لم يشارك في المباراة.. ولقد واجهنا الأهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا أليو بادجي الذي انتقل للفريق مقابل 2 أو 3 مليون دولار."

وتأهل الأهلى تحت قيادة السويسرى فايلر، إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى الذى نجح الفريق الأحمر في الفوز عليه بنتيجة 3 /1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، حقق المارد الأحمر الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0، قبل أن يتعادل الفريقين إيجابياً بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بينهما عصر، أمس، السبت، في لقاء الإياب الذى أقيم على ستاد لوكاس موريبى في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

Advertisements

بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول في خط الدفاع، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى في خط الوسط، أليو بادجى في خط الهجوم".

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب صن داونز، وهدد الفريق الجنوب إفريقى مرمى الشناوى بتصويبة قوية في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، لكنها مرت خارج الملعب، وكاد صن داونز يسجل الهدف الأول من فرصة محققة ثانية في الدقيقة 4 من انفراد للاعبه بمحمد الشناوى لكن حارس الأهلى أنقذ مرماه بعد اصطدام الكرة في جسده وخروجها خارج الملعب ومع مرور الوقت بدأ الأهلى فى ترتيب أوراقه تدريجيا وهدد بادجى مرمى صن داونز بتسديدة قوية فى الدقيقة 15 تصدى لها الحارس أونيانجو.

وعاد صن داونز لتهديد مرمى الأهلى في الدقيقة 19 من تمريرة خادعة داخل منطقة جزاء الأهلى، تسلمها مهاجم بطل جنوب افريقيا لكن تدخل معه بقوة رامى ربيعة دون أن يرتكب خطأ وفى الدقيقة 21 نجح علي معلول ظهير الأهلى في المساهمة في الهدف الأول فريقه من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بقدم المدافع مابوي وتحولت للشباك وفى الدقيقة 26، استغل زواني تراخي دفاع الأهلي وانفرد بالشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة لكن متابعة جاستون سيرينو أدت إلى تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلى.

ومع بداية الشوط الثانى، حاول فريق صن داونز هز شباك الأهلى مجددا من خلال الكرات العرضية الطويلة لضرب دفاعات الأحمر، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوى وفى الدقيقة 55، أجرى فايلر المدير الفني للأهلى أول تغييراته بنزول حسين الشحات على حساب جيرالدو الذى خرج مصابا ثم دفع فايلر بمحمد هانى بدلا من محمود متولى في الدقيقة 67 ثم تغيير ثالث بنزول أيمن أشرف بدلا من بادجي لتأمين الدفاع وسط توازن كبير لدفاع الأحمر ضد طوفان هجمات لصن داونز ولعب الشناوى دوراً كبيراً مع خط الدفاع كما شكل المارد الأحمر خطورة كبيرة من خلال المرتدات التي جاءت من جبهة حسين الشحات ومن قبلها جونيور أجاي واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع وأشعلت الجماهير الحمراء، الشماريخ، احتفالاً بتأهل فريقها من قلب بريتوريا.

وينتظر الأهلى، منافسه في نصف النهائي حيث سيتحدد وفقا لنتيجة مباراة الوداد المغربى مع النجم الساحلى التونسى، التي تقام في التاسعة من مساء، السبت، حيث سيقابل الفريق الأحمر المتأهل من تلك المواجهة في نصف النهائي وفاز الوداد في ملعبه بالمغرب بنتيجة 2 / 0.