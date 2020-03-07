شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلى يستعيد شخصية البطل مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن لاعبى القلعة الحمراء قاموا باستعادة شخصية البطل عقب التأهل الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأوضح وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية قائلا " الأهلي كان يحتاج أن يستعيد شخصية البطل عقب التأهل الى الدور قبل النهائي و يجب عدم الاعتماد على فرد يكون هو المتحكم في اللعب و في جيلنا كنا لا نعتمد على فرد واحد أكبر دليل على ذلك أننا في مباراة الصفاقسي بنهائى دورى الابطال 2006 غاب عن صفوف الفريق 4 لاعبين والفريق لم يتأثر".

وأشار وائل جمعة أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر ساهم بشكل كبير من أستعادة شخصية البطل في جميع اللاعبين و هذا الامر ظهر خلال مباراة اليوم أمام صن داونز و هو أفضل ما قاد الفريق السنوات الماضية .

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تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، من حجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.