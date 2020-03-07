عز الدين بهادر يتحدث لمصراوي عن كواليس هدفه التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تمكن اللاعب عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، من تدوين اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة، متخطيا رقم الياباني ميورا.

وسجل بهادر هدفا خلال مشاركته مع الفريق بمباراة بدوري القسم الثالث، ورغم خسارة فريقه لكن تمكن من هز الشباك.

وقال صاحب الـ 75 عاما في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه كان قريبا من عدم المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة بأيام.

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وأضاف:" كنت قلقا من عدم المشاركة، لكن المدرب دفع بي منذ بداية اللقاء ولعبت 90 دقيقة كاملة والفريق كان خاسرا بهدفين قبل أن اتمكن من تسجيل هدف فريقي الوحيد".

وتابع:" حكم المباراة منح فريقي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وسددتها بنجاح لأدخل بذلك موسعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية".

وأوضح، أنه بذلك تخطى الرقم المسجل باسم اللاعب الياباني ميورا صاحب الـ 53 عام، لكن لا يزال أمامه رقم أخر في حال مشاركته في المباراة المقبلة سيكون بذلك أكبر لاعب يشارك متخطيًا الرقم المسجل باسم لاعب إسرائيلي.

وأتم تصريحاته:" كان هناك اتفاق مع اتحاد الكرة بالتواجد خلال هذه المباراة لكنني تفاجأت من عدم تواجدهم، بعدما أعطوني وعدًا قبل ذلك بالتواجد وتنظيم الأمور بعد تنظيم لقاء السوبر المصري".