مباشر منافس الأهلي.. النجم الساحلي 0 - 0 الوداد البيضاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الذي يقام على الملعب الأوليمبي برادس ضمن إياب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موقعة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي في المغرب استطاع الفريق الودادي بطل نسخة (2017) ووصيف النسخة الماضية أن يفوز بها بهدفين دون رد.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي حيث تأهل الفريق الأحمر إلى المربع الذهبي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بعد الفوز عليه (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

Advertisements

تشكيل النجم: أشرف كرير- وجدي كشريدة - مرتضى بن وناس - صدام بن عزيزة - بهاء السلامي - امين بن عمر - محمد المثناني - ياسين الشيخاوي - ماهر الحناشي - إيهاب المساكني - كريم العريبي.

تشكيل الوداد: محمد التجناوتي - محمد نهيري - الشيخ كمارا- عبد اللطيف نصير - حمزة أسرير - إبراهيم النقاش - يحيى جبران - وليد الكرتي - بديع أوك - إسماعيل الحداد - أيمن الحسوني.

تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..