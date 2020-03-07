مرتضى منصور: كنت أدعو الله لمواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى تأهل الرجاء المغربي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن طريق إقصاء مازيمبي الكونغولي.

الرجاء تأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة الزمالك خلال شهر مايو المقبل، بعدما تفوق على مازيمبي بهدفين لواحد في مجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

وأشار منصور في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية، إلى أنه تمنى تأهل الرجاء كونه لا يعتمد على ما وصفه بـ"اللعب خلف الكواليس" في مبارياته.

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وقال رئيس الزمالك: "كنت أدعو الله ليتأهل الرجاء إلى قبل النهائي الأفريقي".

واختتم: "تمنيت مواجهة الرجاء لأنني على علم بالروح الرياضية لكرة القدم المغربية جيدًا، ولأنهم لا يعتمدون على اللعب خلف الكواليس".

الجدير بالذكر أن الزمالك، الرجاء والأهلي حسموا التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال، ليتبقى مقعد واحد بين الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، سيحسم مساء اليوم السبت.